Fenerbahçe resmi hesabı duyurdu: Edin Dzeko geliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Sarı - lacivertlilerde Enner Valencia'nın ayrılığı sonrasında yeni bir golcü takviyesinin yapılması planlanmıştı.

Arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko gelmişti. Fenerbahçe'nin resmi hesabından Dzeko transferi duyuruldu.

Resmi hesaptan atılan tweet şöyle:

Bilgilendirme

Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü