Sergen Yalçın, Azerbaycan kulübüyle ilgili kararını verdi

Neftçi Bakü'den gelen transfer teklifi için Azerbaycan'a giden Sergen Yalçın'ın görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı öne sürüldü.

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Sergen Yalçın, Azerbaycan kulübüyle ilgili kararını verdi

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 1,5 yıldır takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımından aldığı teklif üzerine bu ülkeye gitmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre; Yalçın'ın Azerbaycan kulübünün yetkileriyle yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

Görüşmede maddi konularda mutabakata varılamadığı ve Avrupa kupaları ile ligdeki hedefler için yapılan fikir alışverişinden de sonuç çıkmadığı ileri sürüldü.

Yalçın ve ekibi, dünkü görüşmenin ardından İstanbul'a dönmüştü.

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Beşiktaş Sergen Yalçın
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