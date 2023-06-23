İşte A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat kadrosu

A Milli Basketbol Takımı'nın 12-20 Ağustos'ta Türkiye'de düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası için belirlenen geniş kadrosu duyuruldu.

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İşte A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat kadrosu

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile C Grubu'nda yer alan milliler, 17 Temmuz Pazartesi günü hazırlıklarına başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın geniş aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Shane Larkin, Erten Gazi, Furkan Haltalı, Yiğit Arslan, Okben Ulubay, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Berke Büyüktuncel, Erkan Yılmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz.

Kaynak: AA

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