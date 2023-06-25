Uğur Dündar geçmişe gitti: 'Yine Aziz Yıldırım'ı asla yalnız bırakmazdım'

10 yıldır Süper Lig'de şampiyon olamayan Fenerbahçe'de eski ve mevcut yönetim karşı karşıya geldi. Bu yıl da beklediğini alamayan takımın eski başkanı Aziz Yıldırım, halefi Ali Koç'tan Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a dek birçok isme eleştiriler yöneltti.

Geçtiğimiz cuma günü düzenlediği basın toplantısında Koç'a kongre çağrısında bulunan ve "Aday çıksın, kongre yaparım' söylemini bırak. Buna devam edersen aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben çıkarım" gibi sözler sarf eden Yıldırım, Dündar içinse "Siyaseti, gazeteciliği artık bir kenara bırakacağım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanı olmak istiyorum, dedi. Biz de destekledik. Kazandı. Ama geldiğimiz noktada Fenerbahçe'ye zarar veriyor" ifadesini kullandı.

DÜNDAR: DOĞRULARI SAVUNUYORUM

Dündar'dan Yıldırım'a yanıt, bugün Sözcü gazetesindeki köşesinden geldi.

Yıldırım'ın cezaevine girmesine yol açan, ancak sonraları iktidar kanadınca da FETÖ kumpası olduğu kabul edilen 3 Temmuz sürecine değinen Divan Kurulu Başkanı, şunları söyledi:

"Kumpas sürecinde Aziz Bey hakkında daha birçok destek yazısı kaleme aldım, televizyonlarda coşkulu konuşmalar yaptım... Kumpaslara karşı Fenerbahçe camiasının Aziz Yıldırım'ın çevresinde kenetlenerek sergilediği muhteşem direniş destanını anlattığım son yazım, 3 Temmuz 2022 günü, yani bir yıl önce, köşemde yer aldı.

Peki bunları yazdığım için pişman mıyım? Asla!.. Anlattığım olaylar bugün yaşansa, yine aynı duruşu sergiler, yine cezaevine girmeyi bile göze alır mıyım? Hiç düşünmeden; evet!..

Neredeyse tek başına kaldığı gün yanında dimdik duran Uğur Dündar'a buğulu gözlerle bakıp minnettar olduğunu söyleyen, ancak önceki gün düzenlediği basın toplantısında; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a engel çıkarmadığım, yoluna taş koymadığım için bana tehditler savuran Aziz Yıldırım'ı asla yalnız bırakmazdım!..

Çünkü bunları bir beklentiyle değil, doğru olduğuna inandığım için yapıyorum. Doğruları ve ortak değerlerimizi savunmak, siyaset yapmak ise dün de bugün de sadece doğruları savunuyorum."

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YARGILAMA SÜRECİ HAKKINDA

Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı, 'FETÖ'den aranan Zekeriya Öz'ün talimatıyla 3 Temmuz 2011'de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012'de sonuçlanan davada hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onaylanmıştı.

Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014'te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu. Savcı Abdullah Mirza Coşkun, 'infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını' istemişti. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun'un talebini 23 Haziran 2015'te kabul etmişti.

İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonunda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve 36 sanığın, 'şike yapmak' ve 'örgüt kurmak' suçlamasından beraatine karar vermişti. Böylece 3 Temmuz 2011'de başlayan dava, Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.