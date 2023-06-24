'Aday olurum' demişti: Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler' derken kimi kastetti?
Halefi Ali Koç'a kongre çağrısında bulunan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler aday olursa ben gelip aday olurum" şeklindeki sözleri de dikkati çekti. Peki Yıldırım, bu mesajları hangi isim için verdi?
10 yıldır Süper Lig'de şampiyon olamayan Fenerbahçe'de eski ve mevcut yönetim karşı karşıya geldi. Bu yıl da beklediğini alamayan takımın eski başkanı Aziz Yıldırım, mali genel kurul öncesi karşılıklı suçlamalar yöneltilmesiyle gerginliğin tırmandığı sırada basın toplantısı düzenledi.
Yıldırım, halefi Ali Koç’a seslenerek "Aday çıksın, kongre yaparım' söylemini bırak. Buna devam edersen aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben çıkarım. Camiayı zorlama. Herkes haddini bilsin" dedi. Yıldırım, Koç’a ‘kulübün sahibi olmadığı’ mesajını verdi.
'FENERBAHÇE'YE BAKIYORSUNUZ; KOÇSPOR'
Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a verdiği bir başka mesaj yönetim kurulunun zayıflığı ve sponsorluklara ilişkin oldu.
20 yıllık yönetiminde maddi, manevi ve fikir verme olarak çok değerli isimler olduğunu belirten Yıldırım, Koç döneminde böyle kişiler bulunmadığını vurguladı. Takımın bütün sponsorluklarının Koç Gurubu’ndan olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Fenerbahçe’ye bakıyorsunuz; Koçspor! Yarın başkan değişse bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'ye verilen en büyük zarar bu. Geleceği kararttınız siz" dedi.
'FETÖ'CÜ, HOCACI, FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞTE MADDİ GELİR ELDE EDENLER'
10HABER'in aktardığına göre Yıldırım, "FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe’den geçmişte maddi gelir elde edenler aday olursa ben gelip aday olurum" sözleriyle ise ilk olarak iş insanı Sadettin Saran’a mesaj verdi. Saran, 2024 yılındaki kongrede ne olursa olsun aday olacağını açıklamıştı.