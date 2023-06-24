'Aday olurum' demişti: Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler' derken kimi kastetti?

'FENERBAHÇE'YE BAKIYORSUNUZ; KOÇSPOR'

Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a verdiği bir başka mesaj yönetim kurulunun zayıflığı ve sponsorluklara ilişkin oldu.

20 yıllık yönetiminde maddi, manevi ve fikir verme olarak çok değerli isimler olduğunu belirten Yıldırım, Koç döneminde böyle kişiler bulunmadığını vurguladı. Takımın bütün sponsorluklarının Koç Gurubu’ndan olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Fenerbahçe’ye bakıyorsunuz; Koçspor! Yarın başkan değişse bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'ye verilen en büyük zarar bu. Geleceği kararttınız siz" dedi.