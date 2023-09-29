Galatasaray'ın konuğu Ankaragücü

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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Galatasaray'ın konuğu Ankaragücü

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

SON 5 MAÇTA 15 PUAN

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

SON 19 RESMİ MAÇTA MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDI ÇOK FORMDA

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti.

Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

TEK EKSİK KAZIMCAN

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

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