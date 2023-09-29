Boey'in sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un kilit oyuncularından Sacha Boey’in 2025’te bitecek sözleşmesinin uzatılması için düğmeye basıldı.

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Boey'in sözleşmesi uzatılıyor

Sarı-kırmızılılardan bonuslar hariç yıllık 500 bin euro kazanan Fransız futbolcuya zam yapılması ve senelik maaşının 1.5 milyon euroya yükseltilmesi bekleniyor. Ocak ayına kadar 23 yaşındaki futbolcunun kontratının 3 yıl daha uzatılması planlanıyor.

Galatasaray’ın, sözleşmeye 25 milyon euro serbest kalma bedeli maddesi de koyacağı bildirildi.

2021’de Rennes’den transfer edilen ve taraftarların sevgilisi haline gelen sağ bekin, Galatasaray'a ayak bastığı dönemde transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4.2 milyon euroydu

İngiliz devi Arsenal’in takibinde olan Boey’in değeri, 17 milyon euroya kadar ulaşarak, 4 kattan fazla arttı.

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