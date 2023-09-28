Fenerbahçe 4 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 yendi.

Fenerbahçe 4 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Fenerbahçe ilk 20 dakikada 3 gol attı, mücadele ise 4-0 sona erdi. Sarı lacivertlilerin gollerini 5'te Djiku, 10'da Duarte (kendi kalesine), 20 ve 80'de Sebastian Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle ligde çıktığı 6 maçı da kazandı ve puanını 18 yaptı. RAMS Başakşehir ise Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de yenildi ve 3 puanda kaldı.

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