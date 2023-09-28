Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor

Samsunspor'da Sergen Yalçın ismi konuşulsa da bugün flaş bir gelişme yaşandı. Samsunspor, en son Başakşehir'de görev alan ve iki senedir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı.

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Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da ilk beş haftada galibiyet alınamamasının ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, 11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren şampiyonluğun mimarlarından teknik direktör Eroğlu ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan görüşmenin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yolların ayrılması konusunda mutabakata varıldığı aktarılan açıklamada, "Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ ANCAK ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Samsunspor, teknik direktörlük koltuğu için görüştüğü ilk isim olan Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamadı. Ekonomik şartlar yüzünden anlaşmanın resmiyete dökülmediği öğrenilirken Samsunspor bu kez rotasını ligin kurt hocalarından birisi olan Aykut Kocaman'a çevirdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

En son 2020-2021 yılında Başakşehir'i çalıştıran ve iki senedir dinlenme sürecinde olan Aykut Kocaman ile görüşen Samsunspor deneyimli hocadan olumlu geri dönüş aldı. Kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile 2010/2011 sezonunda şampiyonluk yaşarken, Konyaspor ile de 2016/2017 yılında Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

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