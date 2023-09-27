Beşiktaş maçında oyundan çıkan Belhanda hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'la oynanan erteleme maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Adana Demirsporlu Belhanda hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş maçında oyundan çıkan Belhanda hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Maçın ilk golünü atarak takımını 1-0 öne geçiren Younes Belhanda ilk yarının son dakikalarında sakatlandı.

beIN Sports'un aktardığına göre, ikinci yarının başında yerini Yusuf Erdoğan'a bırakan futbolcu baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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