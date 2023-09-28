TFF açıkladı: 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'in 7. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiği kaydedildi.
29 Eylül Cuma, 30 Eylül Cumartesi, 1 Ekim Pazar ve 2 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
29 Eylül Cuma
Saat 20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
30 Eylül Cumartesi
Saat 13.30 Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan
Saat 16.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Saat 16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek
Saat 19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan
1 Ekim Pazar
Saat 13.30 Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Saat 16.00 Fenerbahçe-Rizespor: Cihan Aydın
Saat 19.00 Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Saat 19.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
2 Ekim Pazartesi
Saat 20.00 Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler