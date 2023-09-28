TFF açıkladı: 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

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TFF açıkladı: 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'in 7. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiği kaydedildi.

29 Eylül Cuma, 30 Eylül Cumartesi, 1 Ekim Pazar ve 2 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan 7.hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

29 Eylül Cuma

Saat 20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 Eylül Cumartesi

Saat 13.30 Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan

Saat 16.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay

Saat 16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek

Saat 19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 Ekim Pazar

Saat 13.30 Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

Saat 16.00 Fenerbahçe-Rizespor: Cihan Aydın

Saat 19.00 Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

Saat 19.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

2 Ekim Pazartesi

Saat 20.00 Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler

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