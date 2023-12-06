Galatasaraylı Sanchez'den 'Kopenhag' açıklaması

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda oynayacakları Kopenhag karşılaşması için, "Oraya her zaman olduğu gibi, ilk maçta da olduğu gibi, kazanmak için çıkacağız" dedi.

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Galatasaraylı Sanchez'den 'Kopenhag' açıklaması

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Süper Lig’deki Adana Demirspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacakları karşılaşmalar hakkında GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor’un iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç olacak. Bizim karşımıza sadece ellerinden geleni yapmak için değil, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi gösteren bir takım olarak çıkacak. Bu açıdan zor bir maç bizi bekliyor. Bizde de benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Biz de buna uygun olarak rakibimize hafta boyunca çalışıyoruz ve iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca her takım olduğu gibi Adana Demirspor da bize karşı en iyisini vermek için oynayacak. Biz de yaptığımız rotasyonlarla, bizim iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz. Bu arada toparlanıp iyi bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"KOPENHAG MAÇINA HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Deplasmanda Kopenhag ile zor bir maç oynayacakları ifade eden Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Biz oraya her zaman olduğu gibi ilk maçta da olduğu gibi, kazanmak için çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Old Trafford’a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena’ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu biz nasıl oynuyorsak ve nasıl oynamak istiyorsak onu yapmak için çıkacağız. Çok önemli bir maç, gruptan çıkmak istiyoruz, ilk günden beri koyduğumuz hedef bu. Oraya da kazanmak için gideceğiz, kendimiz nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız ve tur atlayıp dönmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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