Aziz Yıldırım'dan Düzce Belediye Başkanına ziyaret

Düzcespor ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü ziyaret etti.

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Aziz Yıldırım'dan Düzce Belediye Başkanına ziyaret

Düzce’de geçen yıllarda caddeye ismi verilen Düzcespor’un ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dost ziyareti için Düzce’ye geldi.

Çocukluğu ve gençliği Düzce’de geçen Aziz Yıldırım dostlarını ziyaret ettikten sonra Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile de görüştü. Faruk Özlü, Aziz Yıldırım’a Düzce için projelerini de anlattı.

Kaynak: İHA

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