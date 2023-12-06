Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribününe izin
Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Fenerbahçeli taraftarların deplasman tribününe alınmasına karar verdi. Fenerbahçe taraftarları takımlarını deplasman tribününden destekleyebilecek.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evi Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Derbi mücadelesi, 9 Aralık Cumartesi günü 19:00'da başlayacak.
Kritik derbi öncesi İstanbul İl Spor Müdürlüğü'nden deplasman tribünü kararı geldi.
Karara göre derbide deplasman ekibinden 1814 rakip seyircinin alınmasına karar verildi.
Bununla birlikte deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na giriş yapabilecek.
Son Güncelleme: