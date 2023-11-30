Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Galatasaray ile Manchester United kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta 3-1 geriye düşen sarı - kırmızılılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Tarihi bir geri dönüşe imza atan Cimbom, puanını 5'e yükseltti. Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Mynet'in haberine göre Bayern Münih'in tur atlamayı garantilediği gruptaki tüm ihtimaller ve Galatasaray'ın gruptan çıkması için oluşması gerekenler;

1: Galatasaray, grubun son haftasında Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan adını bir üst tura yazdıracak.

2: Galatasaray, Kopenhag ile 3-3 ya da daha yüksek gollü skorlarla berabere kalır ve Bayern de Manchester United'ı mağlup ederse sarı - kırmızılılar bir üst tura yükselecek.

3: Galatasaray, Kopenhag ile 3-3 ya da daha yüksek gollü skorlarla berabere kalır ve Manchester United da Bayern karşısında sahadan eşitlikle ayrılırsa sarı - kırmızılılar bir üst tura yükselecek.

OLUMSUZ SENARYOLAR

1: Galatasaray'ın Kopenhag'a yenilmesi durumunda Manchester United da Bayern'e kaybederse bir üst tura Danimarka temsilcisi çıkacak. Sarı - kırmızılılar, grubu 3. sırada tamamlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

2: Galatasaray, Danimarka'da rakibiyle 2-2 ve daha alt gollü skorlarla berabere kalırsa ve Manchester United da Bayern'i mağlup ederse sarı - kırmızılılar Avrupa'ya veda edecek. Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ve Manchester United ise 2. sırada yer alarak bir üst tura çıkacak.

3: Galatasaray; Kopenhag'a mağlup olur, Manchester United da Bayern ile berabere kalırsa sarı - kırmızılılar adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Kopenhag, yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Manchester United ise grubu son sırada tamamlayacak.

4: Galatasaray; Kopenhag'a yenilir, Manchester United da Bayern'i mağlup ederse Danimarka temsilcisi adını bir üst tura yazdıracak. İngilzi ekibi UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek, sarı - kırmızılılar ise son sırada yer alacak.