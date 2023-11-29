Gol müziğini değiştireceği iddiasına İcardi'den cevap

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gol müziğinin değiştiği iddia edildi. Mauro Icardi sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.

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Gol müziğini değiştireceği iddiasına İcardi'den cevap

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bugün Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

GOL ŞARKISINI DEĞİŞTİRECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi iddialara göre, Manchester United karşılaşmasında fileleri havalandırması durumunda RAMS Park'ta Aleyna Tilki'nin "Başıma Belasın" şarkısının çalması bekleniyordu.

YALANLADI

Mauro Icardi bu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Icardi iddialar üzerine 'Fake (Sahte haberler)" cevabını verdi. Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalması bekleniyor.

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Mauro Icardi UEFA Şampiyonlar Ligi
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