Hatalı penaltı kararını veren hakem görevden alındı

PSG - Newcastle United maçının 90+5. dakikasında VAR'ın uyarısıyla verilen hatalı penaltı kararı UEFA'yı acilen harekete geçirdi.

Hatalı penaltı kararını veren hakem görevden alındı

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren PSG - Newcastle United maçının son dakikalarında verilen penaltı, UEFA'nın flaş bir karar almasına neden oldu.

VAR'IN UYARISIYLA HATALI PENALTI KARARI

Parc des Princes Stadı'nda oynanan maç, 1-0 Newcastle'ın üstünlüğüyle devam ederken, 90+5. dakikada gelişen PSG atağında, Ousmane Dembele'nin ortasında top Tino Livramento'nun koluna çarptı. Hakem Szymon Marciniak önce oyunu devam ettirirken, VAR'daki Tomasz Kwiatkowski'nin uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı Mbappe gole çevirdi ve maç 1-1 sona erdi.

UEFA, KWIATKOWSKI'Yİ GÖREVDEN ALDI

Verilen penaltı, topun Livramento'nun önce göğsüne sonra koluna çarpması nedeniyle hatalı olarak değerlendirilirken, bu noktada ise fatura ilk olarak VAR'da görev yapan Kwiatkowski'ye kesildi. Polonyalı hakem, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bu akşam oynanacak olan Real Sociedad - Salzburg maçında da video yardımcı hakem olacaktı. Ancak UEFA, dün akşamki hatasının ardından Kwiatkowski'yi bu görevden aldı.

Kurala göre; ceza sahasında kaleye yönelmeyen bir top futbolcunun vücudundan sekip koluna çarparsa elle oynama ihlali olarak değerlendirilmiyor

VAR'A ALMAN HAKEM ATANDI

Tomasz Kwiatkowski'nin yerine Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz, VAR görevine atandı. Bu arada Real Sociedad - Salzburg maçında AVAR olarak ise Alper Ulusoy bulunacak.

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