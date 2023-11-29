Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında baldırına diz darbesi alan Ferdi Kadıoğlu, kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 21 kişilik kadroda şu isimler yer buldu:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Çağrı Fedai, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

Kaynak: AA