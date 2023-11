Galatasaray, Avrupa'da kalmak aşkına Manchester United karşısında: Maçı şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, milli aradan sonra Devler Ligi sahnesine çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan Galatasaray, 5. hafta maçında İngiltere Premier League devi Manchester United ile kozlarını paylaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20:45'te başlayacak. Sarı kırmızılıların maçı Exxen platformunda yayınlayacak.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

EKSİKLER

United kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da ise Davinson Sanchez dışında eksik bulunmuyor.

GRUPTA SON DURUM

Sarı kırmızılılar, Kırmızı Şeytanlar ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-2 kazanmıştı.

Grupta çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen Aslan, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor. United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

Cimbom'un United'ı mağlup etmesi durumunda arasındaki puan farkını 4'e çıkarıyor ve Avrupa kupalarında mücadele etme hakkını garantiliyor.

ŞİFRESİZ KANALLAR

Galatasaray-Manchester United maçını şifresiz yayınlayacak kanalların listesi ise şöyle:

Avusturya - Sky Sport Austria 3, DAZN Austria, Sky Sport Austria 1, DAZN1

Azerbaycan - CBC Sport Azerbaijan

İran - beIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2TODbeIN Sports English

Irak - TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports EnglishbeIN Sports HD 2

İrlanda - discovery+LiveScore Appdiscovery+ AppVirgin TV GoVirgin Media TwoTNT Sports 1

İtalya - Sky Sport 253Sky Sport UnoMediaset InfinityNOW TVSKY Go Italia

Hırvatistan - Arena Sport 3 Croatia

Danimarka - TV3+ HDViaplay Denmark

Fransa - FreebeIN Sports 1beIN SPORTS CONNECT

Lübnan - TODbeIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2

Hollanda - Ziggo Sport SelectZiggo Sport 14

Nijerya - DStv NowCanal+ Sport 4 AfriqueSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus Nigeria

Norveç - TV2 Sport PremiumTV 2 Play

Pakistan - SONY TEN 2 HDSONY TEN 2Sony LIV

Portekiz - DAZN PortugalEleven Sports 2 Portugal

Rusya - matchtv.ruSportbox.ruМатч!Матч! Футбол 2

Güney Afrika - SuperSport Premier LeagueDStv AppSuperSport MaXimo 1

İspanya - Movistar+Movistar Liga de Campeones 3

İsveç - TV4 PlayTV4 Fotball

İsviçre - Blue SportBlue Sport 1 Live3 Plus TV

Suriye - TODbeIN SPORTS CONNECTbeIN Sports HD 2beIN Sports English

Tunus - beIN Sports HD 2beIN Sports EnglishTODbeIN SPORTS CONNECT

Birleşik Krallık - TNT Sports 1discovery+ Appdiscovery+

ABD - Univision NOWParamount+TUDN.comTUDN USAUniMásViXTUDN App

Kaynak: Gerçek Gündem