Fatih Terim Fonu vurgununda dikkat çeken gelişme: Seçil Erzan dahil birçok kişinin görüntüleri ortaya çıktı

Halk arasında 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen fon vurgununda yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

DenizBank'ın, İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şube müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim aracılığıyla, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Fernando Muslera, Emre Çolak gibi futbol dünyasından ünlü isimleri dolandırmıştı.

Erzan ayrıca Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimleri de dolandırmıştı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Seçil Erzan'ın dolandırdığı kişilerin kendisine para getirdiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

Fon vurgunu davasının bilirkişi raporunda, bankanın 77 güvenlik kamerası incelenerek elde edilmiş 165 görüntü olduğu bildirdi.

İncelenen görüntülerden Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı ve Seçil Erzan'ın görüntü dökümü şöyle:

Seçil Erzan

Raporda Erzan’ın bankadaki odasına girip çıkarken birden fazla görüntüsü yer alıyor. Erzan, sabah saat 09.00 sıralarında geldiği bankadan genelde 18.00’i geçerken ayrılıyor.

Volkan Bahçekapılı

Emre Belözoğlu

20 Mart 2023’te, saat 10.20’DE 4 milyon 292 bin dolar dolandırılan futbolcu Emre Belözoğlu, kuzeni ve aynı zamanda Fatih Terim’in damadı olan Volkan Bahçekapılı, yanlarında ismi belirtilmeyen bir erkek şahısla Erzan’ın odasına giriyor. Üç kişi, 11.12’de Erzan’ın odasından ayrılıyor. Aynı gün 16.16’da Belözoğlu ve Bahçekapılı tekrar geliyor. 16.52’de sabah yanlarında olan şahıs da odaya giriyor. Üç kişi, 17.18’de odadan ayrılıyor. Erzan, ifadesinde, “Emre Belözoğlu’nun gönderdiği paraları bazen şubede odamda teslim aldım ve bir kez de Volkan Bahçekapılı’nın ofisinde teslim aldım” demişti

Selçuk Şahin

7 Mart 2023, saat 14.46. Görüntüdeki kişi 1 milyon 535 bin dolar dolandırılan futbolcu Selçuk İnan. İnan, Erzan’la görüştükten sonra 14.52’de ayrılıyor. İnan, ifadesinde, “Kendisiyle birlikte fonu (Denizbank Genel Müdürü) Hakan Ateş ve (Denizbank Genel Müdür Yardımcısı) Mehmet Aydoğdu’nun yönettiğini söyledi. Bunun üzerine toplamda 3 milyon 685 bin doları üç seferde yatırdım. Bu paraları Erzan’ın odasında Erzan’a verdim. 2 milyon 150 bin dolarını süreç içerisinde fonun elde ettiği asıl alacak ve kâr payı diye bana bankada iade etti” demişti.