THY Euroleague’de 11. hafta: Fenerbahçe, Real Madrid'i konuk edecek

THY Euroleague’de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak. Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

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THY Euroleague’de 11. hafta: Fenerbahçe, Real Madrid'i konuk edecek

THY Euroleague’in 11. haftasında maçlar yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

A. Efes ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinakos da Sırp ekibi Partizan’a konuk olacak.

Euroleague’de 11. hafta programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid
21.00 AS Monaco - Olympiakos
22.05 Maccabi Tel Aviv - ALBA Berlin
22.30 Bayern Münih - Virtus Bologna
22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
22.45 Partizan - Panathinaikos

1 Aralık Cuma

22.00 Kızılyıldız- A. Efes
22.30 Barcelona - ASVEL
22.30 Valencia Basket - Baskonia

Kaynak: İHA

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