Manchester City'den tarihi geri dönüş: Erling Haaland Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, milli aradan sonra kaldığı yerden devam etti.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Manchester City, kendi evinde Redbull Leipzig'i ağırladı.

İlk yarısını 2-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında büyük bir geri dönüşe imza atan İngiliz devi, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

City'in gollerini 54'te Erling Haaland, 70'te Phil Foden, 87'de Julian Alvarez kaydetti.

Leipzig'in gollerini 13 ve 33'te Lois Openda attı.

HAALAND'DAN REKOR!

Norveçli süper yıldız Haaland, 35. Şampiyonlar Ligi maçında 40. golünü attı ve turnuva tarihinde 40 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

Önceki rekor, 45 maçta 40 gol atan Ruud van Nistelrooy’a aitti.

Kaynak: Gerçek Gündem