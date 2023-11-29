Anadolu Efes'ten uzun sorununa yönelik transfer: ABD'li oyuncu imzayı attı

Türk Hava Yolları EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Mike Daum'u kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2,06 metre boyundaki forvet oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İlk profesyonel deneyimini İspanya'nın Obradorio takımında yaşayan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak İtalya'nın Bertram Derthona Tortona ekibinde görev aldı.

Uzun rotasyonundan istediği verimi alamayan Efes, bölgeye yeni bir ekleme yapmış oldu.

Efes'te ayrıca 4 numara rotasyonunun önemli ismi Derek Willis'in sahalardan 2 ay uzak kalacak olması da uzun rotasyonunda darlığa sebep olmuştu.

Kaynak: AA