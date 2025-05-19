Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Formaları Ortaya Çıktı

Süper Lig’de Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve kupayı 25’inci kez müzesine götürürken logosuna bir yıldız daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekibin 5 yıldızlı forması da görücüye çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 4 yıldızlı dönemi noktalarken, tüm ürünlere yeni bir yıldız daha eklendi.

Kulüp mağazasındaki ürünler yenilenirken, 2024-2025 sezonunun formaları da 5. Yıldız eklenerek görücüye çıktı.

Galatasaray, yeni yıldızını diğer Avrupa kulüplerinin de yaptığı gibi öncelikle mevcut yıldızlarının üzerine işledi.

Kulübün 5. Yıldızı gelecek günlerde diğer yıldızlarla yan yana hale getirmesi hedefleniyor.

Yeni sezon formalarının da önümüzdeki ay satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi