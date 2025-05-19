Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Formaları Ortaya Çıktı

Galatasaray Süper Lig'de bir şampiyonluk daha elde ederken, sarı-kırmızılılar logosuna bir yıldız daha ekledi. Galatasaray'ın 5 yıldızlı formaları görücüye çıktı.

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Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Formaları Ortaya Çıktı

Süper Lig’de Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve kupayı 25’inci kez müzesine götürürken logosuna bir yıldız daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekibin 5 yıldızlı forması da görücüye çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 4 yıldızlı dönemi noktalarken, tüm ürünlere yeni bir yıldız daha eklendi.

Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Formaları Ortaya Çıktı - Resim : 1

Kulüp mağazasındaki ürünler yenilenirken, 2024-2025 sezonunun formaları da 5. Yıldız eklenerek görücüye çıktı.

Galatasaray, yeni yıldızını diğer Avrupa kulüplerinin de yaptığı gibi öncelikle mevcut yıldızlarının üzerine işledi.

Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Formaları Ortaya Çıktı - Resim : 2

Kulübün 5. Yıldızı gelecek günlerde diğer yıldızlarla yan yana hale getirmesi hedefleniyor.

Yeni sezon formalarının da önümüzdeki ay satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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