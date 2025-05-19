Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılacak. Sarı-kırmızılı ekibin bu başarısı sonrasında gözler Avrupa arenasına çevrildi. Taraftarlar ise Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki olası rakiplerini merak etmeye başladı. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşabileceği takımlar kimler olabilir? İşte detaylar…

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu!

2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanan Galatasaray'ın, Avrupa arenasında karşılaşabileceği rakipler merak konusu olmaya başladı. Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, yeni formatta doğrudan ana aşamaya katılacak.

GALATASARAY, ELEME TURU OYNAMADAN SAHNE ALACAK

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi’nde 2024’ten itibaren uygulamaya başladığı yeni sistemde Galatasaray, eleme turlarını atlayarak doğrudan lig aşamasında yer alacak. Artık geleneksel grup aşamasının yerini alan bu yeni modelde temsilcimiz, Avrupa'nın dev kulüpleriyle doğrudan karşılaşacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu! - Resim : 1

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2025-2026 sezonuna dair Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu çekilişle birlikte 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip, kura torbalarına göre rakipleriyle eşleşecek. Galatasaray’ın UEFA sıralamasındaki puanı nedeniyle 4. torbadan kura çekimine katılması bekleniyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu! - Resim : 2

GALATASARAY’IN RAKİPLERİ KİMLER OLABİLİR?

Yeni formatta her takım, dört farklı torbadan ikişer takımla eşleşecek ve toplamda sekiz karşılaşma oynayacak. Galatasaray da kendi torbasından iki, diğer üç torbadan da ikişer takımla eşleşecek. Bugün oynanan maçların ardından lig aşamasında yer alacak 36 ekibin 23’ü netleşmiş durumda.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde yer alması kesinleşen bazı takımlar ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Dortmund, Barcelona
2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht Frankfurt
3. Torba: PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya
4. Torba: Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao

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Kaynak: Haber Merkezi

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