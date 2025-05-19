İBB'den Öğrencilere Spor Tesislerinde Yüzde 50 İndirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Spor İstanbul, kent genelinde öğrencilere yönelik önemli bir destek uygulamasını hayata geçirdi. 32 ilçedeki 71 spor tesisinde geçerli olacak yeni düzenleme ile öğrenciler, yüzmeden fitness’a kadar pek çok spor dalında yüzde 50 indirimli hizmet alabilecek.

ÖĞRENCİLİĞİN AKTİF OLMASI GEREKİYOR

14 yaş ve üzeri öğrenciler, sistem üzerinden otomatik olarak tanımlanarak herhangi bir belge sunmaya gerek kalmadan indirimden faydalanabilecek. Bu kolaylık, Spor İstanbul'un Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, İBB ve BELBİM ile sağladığı dijital entegrasyon sayesinde mümkün hale geldi. Öğrencilik durumu sistem üzerinden otomatik olarak tespit ediliyor, böylece üyelik süreci zahmetsizce tamamlanıyor.

Öğrenciler, Spor İstanbul çatısı altındaki tesislerde toplam 32 farklı spor branşında etkinliklere katılabiliyor. Yılın yalnızca ilk üç ayında 300 bine yakın kişinin ziyaret ettiği bu tesisler, yıl boyunca çeşitli etkinlik ve organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Tesislere dair ayrıntılı bilgiye “spor.istanbul” adresinden ulaşılabilecek.

EMEKLİLERE DE HİZMET VERMİŞTİ

Daha önce de 65 yaş ve üzeri bireyler ile emeklilere, yüzme ve fitness alanlarında sadece 1 TL karşılığında hizmet sunmaya başlayan Spor İstanbul, bu uygulamayla büyük ilgi görmüş; söz konusu yaş grubunun spor hizmetlerinden faydalanma oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 81 artış göstermişti.

Kaynak: ANKA