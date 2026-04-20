Galatasaray'dan Osimhen Müjdesi

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in idmanın tamamında takımla yer aldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Osimhen Müjdesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray’da Victor Osimhen’in son durumu netleşti.

Galatasaray'dan Osimhen Müjdesi - Resim : 1

Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçında sakatlanan Nijeryalı golcünün idmanın tamamında takımla birlikte çalıştığını açıkladı. Böylece Osimhen kritik derbide forma giyebilecek. Öte yandan Galatasaray, Yaser Asprilla’nın gününü tedaviyle geçirdiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osimhen
Son Güncelleme:
