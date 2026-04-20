Galatasaray'dan Dev Tesis Hamlesi

Galatasaray’da futbol dışında yer alan branşlar için stadyumun hemen yanındaki arsa, sarı-kırmızılı kulübe kazandırılmıştı.

DEV TESİS HAMLESİ

Kulüp idari binası başta olmak üzere; basketbol salonu, voleybol salonu, judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalık kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark ve çok amaçlı performans salonu toplamda 165 bin metre karelik bu alanda inşa edilecek. Stadyum çevresinde zemin çalışmaları devam ederken, iş makinalarının çalışmaları havadan görüntülendi. Spor salonları ve kamp tesislerinin temel atma töreni ise 23 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

DURSUN ÖZBEK'TEN TEMEL ATMA TÖRENİNE ÇAĞRI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aslantepe Projesiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde diğer şubeler hizmet edecek alanlar mevcut değildi. Aslantepe Projesi için bu arsayı kulübümüze kazandırdık. Arazi yeterli değil, tesis yapmak gerekiyor ve şimdi sıra orada. Uluslararası boyutta basketbol salanı, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi ve bazı ticari alanlar... Ayrıca büyük eksiğimiz olan idari bina. İdari olarak kulüp dağılmış durumda. Bir kısmımız statta boş alanlarda, bir kısmımız başka yerde. Kulübe yeterli olacak idari bina şart ve bunu da yapıyoruz. Bu projenin toplamı 150 bin metre kare, 200 milyon dolar da bütçesi var. Temeli atıyoruz, inşallah kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz. Başladık, ruhsatları çıkardık. 23 Nisan'da temel atma törenine sizleri bekliyorum. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Bu törene çocuklarınızla katılmanızdan mutluluk duyacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA