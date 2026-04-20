Lucescu’nun Mirası 'Kral'a Emanet: Romanya'da Hagi Dönemi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Romanya futbolunda büyük bir yasın ardından radikal bir değişim yaşandı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sürecinde hayatını kaybeden Mircea Lucescu’nun yerine, ülkenin bir diğer futbol ikonu Gheorghe Hagi getirildi. Romanya Futbol Federasyonu, Hagi’nin takımı 2030 hedeflerine taşıyacak isim olduğunu resmen ilan etti.

EMANET 'KRAL'DA

Romanya Milli Takımı, Play-Off yarı finalinde Türkiye’ye elenmenin üzüntüsünü yaşarken, teknik direktör Mircea Lucescu’nun geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat etmesiyle yasa boğulmuştu.

Federasyon, hem Türk hem Romen futbolunun ortak efsanesi olan Lucescu’nun mirasını devralmak üzere, kariyeri başarılarla dolu olan ve bir dönem Galatasaray'da "Kral" lakabıyla anılan Gheorghe Hagi’yi göreve çağırdı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Daha önce Türkiye’de Galatasaray ve Bursaspor’da hem futbolcu hem teknik adam olarak görev yapan Hagi, Romanya Milli Takımı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Hagi, imza töreninde yaptığı ilk açıklamada Lucescu’yu anarak, "Onun bıraktığı bayrağı en tepeye taşımak için buradayım" mesajı verdi.

Kaynak: DHA