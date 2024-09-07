Galatasaray'dan Hakim Ziyech Kararı

Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili plan değişti. Fanatik'te yer alan habere göre yönetim çok iyi bir teklif gelmediği sürece Ziyech'i takımda tutmaya karar verdi. Faslı futbolcunun Galatasaray ile 1+1 yıl daha kontratı bulunuyor. Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda, Gabon'u konuk etti. Karşılaşmadan ev sahibi takım 4-1 galip ayrılırken, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech maça damga vuran isim oldu.

Fas'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 26 dakikada penaltıdan Hakim Ziyech, 59. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Ayoub El Kaabi attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ziyech 75. dakikada yerini Azzedine Ounahi'ye bıraktı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat ise 90 dakika forma giydi.