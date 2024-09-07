Galatasaray'ın Yeni Kaptanı Belli Oldu

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni kaptanı, Filenin Sultanları'ndan İlkin Aydın oldu.

Galatasaray'ın Yeni Kaptanı Belli Oldu

Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin, yeni sezonda kaptanılığı İlkin Aydın'a emanet etti.

Galatasaray'ın Yeni Kaptanı Belli Oldu - Resim : 1

2017’de Galatasaray’a katılan İlkin Aydın yeni sezonda takımında kaptanlık görevini üstlenecek. Aydın, Sarı-Kırmızılı ekipteki 8. sezonunda sahaya kaptan olarak çıkacak.

İLKİN'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Galatasaray’ın resmi X voleybol hesabında yapılan paylaşımda kaptan İlkin Aydın taraftarlara seslendi. İlkin şu sözlerle taraftarları maçlara davet etti:

“Merhaba büyük Galatasaray taraftarı. Bu sene çok dinamik, çok genç, çok keyifli bir Galatasaray var. Aslanlar gibi savaşmak için Balkan Kupası ile sezonu açıyoruz, sizleri de maçlarımıza bekliyoruz. Maçlarda görüşmek üzere.”

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