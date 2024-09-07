Kasımpaşa Transferde Bombayı Patlattı

Kasımpaşa, İtalyan takımı Fiorentina'dan 26 yaşındaki Hırvat futbolcu Josip Brekalo’yu kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Serie A ekibi Fiorentina forması giyen Hırvat futbolcu Josip Brekalo’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Josip Brekalo, sağlık sponsorumuz livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Hajduk Split’te geçirirken, Serie A’da 11, Hırvatistan Süper Ligi’nde ise 14 maçta forma giydi ve 3 gol, 8 asistle mücadele etti.

Brekalo kariyerinde daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Stuttgart ve Torino forması giydi.

Kaynak: İHA