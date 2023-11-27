Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki

Galatasaray, süregelen hakem tartışmaları hakkında sosyal medya üzerinden kamuoyu açıklaması yayınladı.

Galatasaray'dan hakem kararlarına tepki

Galatasaray'dan hakem tartışmalarına tepki geldi. Yapılan açıklamada "Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, süregelen hakem tartışmaları hakkında sosyal medya üzerinden kamuoyu açıklaması yayınladı.

İşte açıklamanın tamamı

Etiketler
Galatasaray
Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Fatih Terim Fonu vurgununda yeni ayrıntılar: Seçil Erzan'a milyon dolarları bir kağıt parçasına bırakmışlar Seçil Erzan'a milyon dolarları bir kağıt parçasına bırakmışlar
Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber! Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber!
Bursaspor stadının ismi değişti Bursaspor stadının ismi değişti
Alanyaspor maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması Alanyaspor maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı: Fondaki isimleri tek tek saymış! Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti
Nez Demir'in eski eniştesi tüm bildiklerini anlattı! Rüşvet, naylon fatura, vergi kaçakçılığı... Nez Demir'in eski eniştesi tüm bildiklerini anlattı!