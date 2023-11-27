Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Kasımpaşa, teknik direktörü Kemal Özdeş ile yolarını ayırdığını açıkladı.

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Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.

Süper Lig'in İstanbul takımlarından Kasımpaşa'nın çalıştırıcısı Kemal Özdeş'in görevinden ayrıldığı belirtildi.

Lacivert beyazlı ekipten konuya ilişkin şu açıklama yapıldı.

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kasımpaşa, dün Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Beyoğlu ekibi ligde 8. sırada yer alıyor.

İLK YARI BİTMEDEN YAŞANAN AYRILIKLAR

Süper Lig'de ilk devre bitmeden takımından ayrılan teknik direktörler şöyle:

Emre Belözoğlu - Başakşehir
Erdal Güneş - Gaziantep
Çağdaş Atan - Kayserispor
Fatih Tekke - İstanbulspor
Hüseyin Eroğlu - Samsunspor
Tolunay Kafkas - Ankaragücü
Şenol Güneş - Beşiktaş
Osman Özköylü - Pendikspor
Olcay Demir - İstanbulspor
Nenad Bjelica - Trabzonspor
Aleksandar Stajonevic - Konyaspor
Ömer Erdoğan - Alanyaspor
Burak Yılmaz - Beşiktaş

Kaynak: Gerçek Gündem

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