Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.

Süper Lig'in İstanbul takımlarından Kasımpaşa'nın çalıştırıcısı Kemal Özdeş'in görevinden ayrıldığı belirtildi.

Lacivert beyazlı ekipten konuya ilişkin şu açıklama yapıldı.

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kasımpaşa, dün Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Beyoğlu ekibi ligde 8. sırada yer alıyor.

İLK YARI BİTMEDEN YAŞANAN AYRILIKLAR

Süper Lig'de ilk devre bitmeden takımından ayrılan teknik direktörler şöyle:

Emre Belözoğlu - Başakşehir

Erdal Güneş - Gaziantep

Çağdaş Atan - Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

Tolunay Kafkas - Ankaragücü

Şenol Güneş - Beşiktaş

Osman Özköylü - Pendikspor

Olcay Demir - İstanbulspor

Nenad Bjelica - Trabzonspor

Aleksandar Stajonevic - Konyaspor

Ömer Erdoğan - Alanyaspor

Burak Yılmaz - Beşiktaş

Kaynak: Gerçek Gündem