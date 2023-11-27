Alanyaspor maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması
Galatasaray, Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Davinson Sanchez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullandıldı.
Galatasaray, Corendon Alanyaspor mücadelesinden 4-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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