Bursaspor stadının ismi değişti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor’un maçlarını oynadığı stadın ismi resmen değişti. Başkan Recep Günay ve yönetiminin girişimi sonrası Cumhuriyetimizin 100. yılına özel stadyumun ismi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu olarak değiştirmişti.

Ancak bu durum TFF’nin resmi sitesine yansımamış ve uzun süre Büyükşehir Belediye Stadı olarak kalmıştı. Bugün itibarıyla stadyum ismi değişti ancak sponsor firmanın ismi yer almadı. TFF’de yer alan isme göre stadyumun ismi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu olarak açıklandı.

BURSASPOR'UN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde soğuk havada gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.