Galatasaray'dan Bremer İçin Büyük Hamle: Yeni Teklif Kararı Değiştirebilir

Galatasaray, Juventus forması giyen Bremer'i kadrosuna katmak için teklifini yükseltti. Juventus'un da olası ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak yeni isimlerle temas kurduğu belirtildi.

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Galatasaray'dan Bremer İçin Büyük Hamle: Yeni Teklif Kararı Değiştirebilir
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu ikna etmek için teklifini yükselttiği iddia edildi.

NTV Spor'un La Gazzetta dello Sport'tan aktardığına göre Galatasaray, daha önce sonuç alamadığı girişimin ardından 29 yaşındaki savunmacıya yıllık net 8 milyon euro maaş teklif etti. Bu rakamın, Bremer'in Juventus'ta kazandığı ücretin üzerinde olduğu belirtildi. Haberde, Bremer'in ilk etapta teklifi kabul etmediği ancak Galatasaray ihtimalini tamamen reddetmediği aktarıldı.

JUVENTUS DA HAZIRLIK YAPIYOR

Öte yandan Juventus'un da olası bir ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklara başladığı ifade edildi. İtalyan ekibinin stoper transferi için Milan'dan Fikayo Tomori ve West Ham United'dan Jean-Clair Todibo'yu alternatifler arasına aldığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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