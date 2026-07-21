Süper Lig'de Yeni Dönem: İşte Yeni Kurallar

TFF, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak yeni kuralları duyurdu. VAR'ın yetki alanı genişletilirken, oyunu geciktirecek futbolculara yeni yaptırımlar getirildi.

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Süper Lig'de Yeni Dönem: İşte Yeni Kurallar
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig'de uygulanacak yeni futbol kurallarını açıkladı. 2026 Dünya Kupası'nda hayata geçirilen bazı uygulamalar, yapılan düzenlemelerle birlikte Türk futbolunda da kullanılacak. Yeni kuralların temel amacı oyunun temposunu artırmak, zaman kayıplarını azaltmak ve hakem kararlarının doğruluğunu yükseltmek olarak açıklandı.

VAR'A YENİ YETKİLER

Yeni sezonda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi daha fazla pozisyonda devreye girecek. Buna göre VAR, açık şekilde hatalı verilen ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlarda, yanlış verilen köşe vuruşlarında, duran toplarda top oyuna girmeden önce yaşanan ve gol ya da penaltıyla sonuçlanan ihlallerde ve hakemin yanlış futbolcuya kart göstermesi durumunda müdahalede bulunabilecek.

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OYUNU GECİKTİRENLERE CEZA

Hakemin oyuncu değişikliği işaretini vermesinin ardından oyundan çıkan futbolcunun 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekecek. Bu süreyi aşması halinde yerine oyuna girecek futbolcu, maç yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca sahaya giremeyecek.

Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcular da belirli istisnalar dışında oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika saha dışında bekleyecek. Ayrıca hakemin düdüğüyle birlikte 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışını geciktiren takım taç hakkını kaybedecek, kale vuruşunu geciktiren takım ise rakibine köşe vuruşu verecek.

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AĞIZ KAPATANLARA SARI KART

Yeni düzenlemeler kapsamında hakemle ya da rakip oyuncuyla konuşurken ağzını eliyle kapatan futbolcular sarı kart görecek. Maç sonrasında yapılan incelemede gizlenen ifadelerin hakaret içerdiğinin belirlenmesi halinde ise ilgili futbolcu hakkında disiplin süreci işletilebilecek.

SERİNLEME MOLASI İÇİN SICAKLIK ŞARTI

Serinleme molaları yalnızca hava sıcaklığının 32 derece ve üzerinde olduğu karşılaşmalarda uygulanacak. Hakemler, her devrede verilecek molanın üç dakikayı aşmamasını sağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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