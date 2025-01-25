Galatasaray'da Ahmet Kutucu İlk Maçına Çıktı
Galatasaray'ın yen transferi Ahmet Kutucu, Konyaspor karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Galatasaray yeni transferi Ahmed Kutucu, Konyaspor maçıyla sarı-kırmızılılarda ilk karşılaşmasına çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Ahmed Kutucu da ilk kez süre aldı.
Müsabakaya yedek başlayan Kutucu, 71. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu.
24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor’dan 5 milyon 962 bin 500 Euro’ya Galatasaray'a transfer olmuştu.
Kaynak: İHA
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