Galatasaray'a Derbi Öncesi Üçlü Takviye

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan dev derbi, saat 20.00’de başlayacak. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılılara sevindirici haber geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina takımla birlikte çalıştı. Üç oyuncunun da derbide forma giymesi bekleniyor.

