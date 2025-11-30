Galatasaray'a Derbi Öncesi Üçlü Takviye

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina takımla çalıştı. Üç oyuncunun da derbide forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray'a Derbi Öncesi Üçlü Takviye
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan dev derbi, saat 20.00’de başlayacak. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılılara sevindirici haber geldi.

Galatasaray'a Derbi Öncesi Üçlü Takviye - Resim : 1

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina takımla birlikte çalıştı. Üç oyuncunun da derbide forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
