Galatasaray ve Fenerbahçe 404. Randevuda Karşı Karşıya Geliyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de yarın 404. kez karşı karşıya gelecek. Rekabetin ilk adımı, Ülker Stadı'nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak bilinen sahada atıldı. 17 Ocak 1909’da oynanan özel maçta Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup ederek seriye galibiyetle başlamıştı. Bugüne kadar oynanan 403 maçın sonucunda galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe önde bulunuyor.

GENEL REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Geride kalan karşılaşmalarda Fenerbahçe 149 galibiyet elde ederken, Galatasaray 130 kez (biri hükmen) sahadan zaferle ayrıldı. 124 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin attığı 543 gole karşılık, Galatasaray 504 gol kaydetti (3’ü hükmen galibiyet).

SÜPER LİG’DE 137. RANDEVU

Süper Lig özelinde ise iki ekip 136 kez karşılaştı. Genel üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 53-38 galibiyetle üstünlük kurdu. Ligdeki 45 maç ise beraberlikle tamamlandı. Lig mücadelelerinde Fenerbahçe 164 gol atarken, Galatasaray 133 golle karşılık verdi.

SON 10 RESMİ DERBİDE GALATASARAY ÖNDE

Son 10 resmi derbi, Galatasaray’ın üstünlüğünü ortaya koyuyor. Bu dönemde Galatasaray 5 kez (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda biri TFF Süper Kupa, biri Türkiye Kupası olmak üzere Galatasaray 15 gol atarken, Fenerbahçe 7 golle yanıt verdi.

HATIRLANAN SÜPER KUPA ANI

Özellikle 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanan Süper Kupa maçı hafızalara kazındı. Galatasaray, karşılaşmanın ilk dakikasında attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonucu maç 3-0 hükmen sonuçlandı.

