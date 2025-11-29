Rafa Silva İddiasına Benfica’dan Yanıt!

Benfica Başkanı Rui Costa, Rafa Silva iddialarına noktayı koydu. Beşiktaş’ın yıldızının ayrılık talebi ve indirime giden bonservis pazarlığı yeniden gündemi karıştırdı.

Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen ve sakatlığı gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın eski takımı Benfica’nın gündeminde yer aldığı iddia edilmişti. Portekiz basınında çıkan haberlerde Beşiktaş’ın Rafa Silva’nın bonservisi için indirime gittiği ve 5 milyon euroluk bir talepte bulunduğu iddia edilmişti.

Rafa Silva İddiasına Benfica’dan Yanıt! - Resim : 1

Benfica Başkanı Rui Costa açıklamasında, "Rafa Silva Beşiktaş’ın oyuncusu, Benfica’nın değil. O yüzden yorum yapmanın anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler buradaki oyuncular ve o zamana kadar her maçı kazanmalılar" dedi. Benfica ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş’a 2024/25 sezonunda imza atan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımda forma giydiği maçlarda 23 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: NTV Spor

Etiketler
Beşiktaş Benfica
