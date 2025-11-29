Rafa Silva İddiasına Benfica’dan Yanıt!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen ve sakatlığı gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın eski takımı Benfica’nın gündeminde yer aldığı iddia edilmişti. Portekiz basınında çıkan haberlerde Beşiktaş’ın Rafa Silva’nın bonservisi için indirime gittiği ve 5 milyon euroluk bir talepte bulunduğu iddia edilmişti.

Benfica Başkanı Rui Costa açıklamasında, "Rafa Silva Beşiktaş’ın oyuncusu, Benfica’nın değil. O yüzden yorum yapmanın anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler buradaki oyuncular ve o zamana kadar her maçı kazanmalılar" dedi. Benfica ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş’a 2024/25 sezonunda imza atan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımda forma giydiği maçlarda 23 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: NTV Spor