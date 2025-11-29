Kenan Yıldız Juventus'u İpten Aldı!
Milli yıldız Kenan Yıldız, Juventus’un Cagliari karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 2 gol atarak takımı ipten aldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Juventus, Serie A’nın 13. haftasında Cagliari’yi 2-1 mağlup ederken sahnenin adı yine Kenan Yıldız oldu. Mücadelede 1-0 geriye düşen Torino ekibini sırtlayan milli oyuncu, 27 ve 45+1. dakikalarda attığı iki golle galibiyeti getiren isim oldu.
KENAN YILDIZ, CAGLIARI'YE HEMEN CEVAP VERİYOR! 🌟 pic.twitter.com/VeEzfua86I— S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025
Cagliari’nin tek golüyse 26. dakikada Sebastiano Esposito’dan geldi.
Juventus’ta maça ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı.
KENAAAANNNNNNN BU KEZ SOL AYAKLA ATTI! 👌 pic.twitter.com/KXlRrQOFKT— S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025
Bu sonuçla Juventus, iki maç aradan sonra yeniden kazanarak puanını 23’e yükseltti. Ligde 9 maçtır galibiyet alamayan Cagliari ise 11 puanda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: