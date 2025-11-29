Kenan Yıldız Juventus'u İpten Aldı!

Milli yıldız Kenan Yıldız, Juventus’un Cagliari karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 2 gol atarak takımı ipten aldı.

Juventus, Serie A’nın 13. haftasında Cagliari’yi 2-1 mağlup ederken sahnenin adı yine Kenan Yıldız oldu. Mücadelede 1-0 geriye düşen Torino ekibini sırtlayan milli oyuncu, 27 ve 45+1. dakikalarda attığı iki golle galibiyeti getiren isim oldu.

Cagliari’nin tek golüyse 26. dakikada Sebastiano Esposito’dan geldi.

Juventus’ta maça ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus, iki maç aradan sonra yeniden kazanarak puanını 23’e yükseltti. Ligde 9 maçtır galibiyet alamayan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

