Kenan Yıldız Juventus'u İpten Aldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Juventus, Serie A’nın 13. haftasında Cagliari’yi 2-1 mağlup ederken sahnenin adı yine Kenan Yıldız oldu. Mücadelede 1-0 geriye düşen Torino ekibini sırtlayan milli oyuncu, 27 ve 45+1. dakikalarda attığı iki golle galibiyeti getiren isim oldu.

KENAN YILDIZ, CAGLIARI'YE HEMEN CEVAP VERİYOR! 🌟 pic.twitter.com/VeEzfua86I — S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025

Cagliari’nin tek golüyse 26. dakikada Sebastiano Esposito’dan geldi.

Juventus’ta maça ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı.

KENAAAANNNNNNN BU KEZ SOL AYAKLA ATTI! 👌 pic.twitter.com/KXlRrQOFKT — S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025

Bu sonuçla Juventus, iki maç aradan sonra yeniden kazanarak puanını 23’e yükseltti. Ligde 9 maçtır galibiyet alamayan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi