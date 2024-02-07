Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi

Kadrosuna yeni isimler katan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek Galatasaray, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni transferleri Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Berkan Kutlu'yu UEFA listesine eklerken, takımdan ayrılan Sacha Boey, Cedric Bakambu ve Angelino listeden çıkarıldı.

Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın bu kez de listede yer almadı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius.

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