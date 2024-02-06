Karagümrük çeyrek finale yükseldi

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Samsunspor’u 2-1 yeni ve çeyrek finale çıktı.

Karagümrük çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fatih Karagümrük, Samsunspor’u konuk etti.

Karagümrük maçı Biraschi ve Paoletti’nin golleriyle 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top, savunmadan sekerek arka direkte bulunan Dimata’ya geldi. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Mouandilmadji’nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Sirigu topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Teklic’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Lasagna kale önünde topla buluştu. Lasagna’nın müsait pozisyondaki kafa vuruşunda kaleci Szumski topu çıkardı.

68. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Soner Aydoğdu, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Savunma arkasına iyi hareketlenen Mouandilmadji, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

72. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Eysseric’in ortasına arka direkte iyi yükselen Biraschi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

80. dakikada Osman Çelik’in ceza sahası içinden sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

85. dakikada Can Keleş’in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Szumski kurtarışı yaptı. Pozisyonun devamında boşta kalan topu savunmada Van Drongelen uzaklaştırdı.

89. dakikada Eysseric’ten pası alan Paoletti, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

Kaynak: İHA

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