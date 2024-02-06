Galatasaray - Bandırmaspor maçının VAR'ı belli oldu

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçın VAR hakemi Özgür Yankaya olarak açıklandı.

Galatasaray - Bandırmaspor maçının VAR'ı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. AVAR’da da Çağdaş Altay görev yapacak.

Kaynak: İHA

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