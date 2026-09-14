Galatasaray Tarihine Damga Vuracak İtiraf! Fatih Terim, Baggio Transferinin Perde Arkasını Açıkladı

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Teknik direktör Fatih Terim, kendi YouTube kanalında kariyerine ilişkin soruları yanıtladı. Terim, Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandığı döneme ilişkin Roberto Baggio transferi iddiasına da açıklık getirerek "Çok istiyordum" dedi. Terim, Baggio’nun Gheorghe Hagi ile birlikte Galatasaray forması giyeceği yönündeki bilginin aksine, Rumen futbolcuyla ilgili farklı bir planlarının bulunduğunu ifade etti.

'HAGI'YE BAŞKA ŞEYLER DÜŞÜNÜYORDUK'

“Hagi ayrılacak mıydı?” sorusunu yanıtlayan Terim, “Evet. Çünkü benim yanıma gelecekti. Hagi’ye başka şeyler düşünüyorduk” dedi. Terim, Baggio transferinin kendi Galatasaray’daki ilk döneminin sona ermesinin ardından Fiorentina’nın başına geçmesi nedeniyle gerçekleşmediğini anlattı. Tecrübeli teknik adam, “Ben gidince Hagi’yi de o projeyi gerçekleştiremediler” ifadelerini kullandı. Terim’in aktardığına göre Hagi için farklı bir görev planlanırken, Rumen yıldız daha sonra Galatasaray’dan bir sezon daha devam etmesi yönünde teklif aldı. Hagi de bu teklifi kabul ederek sarı-kırmızılı takımda bir sezon daha forma giydi.

'UĞRAŞILDI AMA OLMADI'

Baggio transferinin neden gerçekleşmediği konusunda da konuşan Terim, dönemin mali şartlarına işaret etti. Terim, “Rakam da o zaman olmadı yani. Uğraşıldı ama öyle biliyorum. En azından benim aklımda öyle kaldı” dedi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray’daki görev süresinde transferden kadro yapılanmasına kadar tüm planlamaların önceden netleştirildiğini belirterek, “Bizde hep planlamalar ve programlamalar her konuda netti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi