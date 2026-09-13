Başakşehir'e Diyarbakır'da Şok, Amedspor Gol Olup Yağdı

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir'i konuk eden Amedspor, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

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Başakşehir'e Diyarbakır'da Şok, Amedspor Gol Olup Yağdı
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-0 mağlup etti. Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Amedspor, ilk yarının uzatma dakikalarında golü buldu. 45+1. dakikada Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

ORBAN YILDIZLAŞTI

İkinci yarıda farkı açan Amedspor, 51. dakikada Gift Orban'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Orban, 55. ve 74. dakikalarda da fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Amedspor'un son golü ise 84. dakikada Mbaye Diagne'den geldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir'e Diyarbakır'da Şok, Amedspor Gol Olup Yağdı - Resim : 1

Bu sonuçla puanını 10'a yükselterek 3. sıraya yerleşen Amedspor, ligdeki iddiasını sürdürdü. Başakşehir ise 4 puanda kaldı. Amedspor, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir ise sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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