Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sigarayla ilgili yeni düzenlemenin çerçevesi netleşti.ÖNCE BEŞTEPE'YE SONRA MECLİS'EDüzenlemenin bu ay içinde Cumhurbaşkanlığı'nda yapılması planlanan toplantıda gündeme alınması, ardından AK Parti grubu tarafından ekim ayında değerlendirilmesi bekleniyor. Teklifin kasım ayında önce Sağlık Komisyonu'nda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor.SİGARA PAKETLERİNDE YENİ DÖNEMTaslak kapsamında sigara paketlerinin boyut ve biçimlerinin standart hale getirilmesi öngörülüyor. Paketlerde logo ve sembol kullanımının da kaldırılması amaçlanıyor.ELEKTRONİK YAŞ KONTROLÜ GELİYORTütün ürünlerinin satış noktalarında dışarıdan görülemeyecek kapalı dolaplarda bulundurulması ve satış işlemlerinde -alıcının yaşının elektronik sistem üzerinden doğrulanması hedefleniyor.YASAK ALAN KAPSAMI GENİŞLETİLİYORYeni düzenlemeyle sigara kullanımının yasak olduğu açık alanların kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor. Çocuk parkları, spor alanları ve plajların da sigara kullanımının yasak olduğu alanlar arasına alınması planlanıyor.Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin çevresindeki mevcut yasaklı bölgelerin de genişletilmesi değerlendiriliyor.RESTORANLARDA YÜZDE 10 VE METREKARE SINIRIYeme-içme işletmelerinde sigara kullanımına yalnızca işletmenin yüzde 10'unu aşmayacak şekilde ayrılan, 20 metrekareyi geçmeyen, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda izin verilmesi planlanıyor.Otellerde ise sigara kullanımı için yalnızca tütün ürünü kullanan müşterilere ayrılmış özel odaların oluşturulması öngörülüyor.2040 İÇİN TAM YASAK HEDEFİTaslakta en kapsamlı değişikliklerden biri ise tütün ürünlerinin satışına ilişkin uzun vadeli hedef olarak yer alıyor. Buna göre Türkiye'nin 1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ve tütün ürünlerinin satışını ve başkalarına sunulmasının yasaklanması hedefleniyor.Söz konusu tarih ve düzenlemeler şu aşamada taslak kapsamında bulunuyor; teklifin ilgili kurumlarda yapılacak değerlendirmelerin ardından nihai şeklini alması bekleniyor.