AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti

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'Erken seçim' tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerden yeniden aday olup olmayacağına ilişkin AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan bir açıklama geldi.

AK PARTİ'DEN EN NET SEÇİM VE ADAYLIK AÇIKLAMASI

Gazeteci Edip Üzen, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile görüştü. Üzen görüşmeye dair sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Üzen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Partili Yavuz: Seçimin, 2028 sonrası olacağını düşünüyorum. Seçim bir hafta dahi erkene alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile bir araya geldik. Yavuz, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavuz, yaptığı açıklamada 2028 sonrasında seçim olacağını düşündüğünü belirterek, ‘Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor’ dedi."

'BÜTÜN ANKETLERDE 2023 SEÇİMLERİNDEN DAHA İYİYİZ'

Üzen'in aktardığına göre AK Partili Yavuz, partisinin oy oranına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu öne süren Yavuz, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi