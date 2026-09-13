AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 2028 sonrasında seçim olacağını düşündüğünü belirterek, "Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor" ifadelerini kullandı. Yavuz, ayrıca AK Parti'nin oy oranının 2023 seçimlerinden daha iyi bir noktada olduğunu de belirtti.

Son Güncelleme:
AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Erken seçim' tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerden yeniden aday olup olmayacağına ilişkin AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan bir açıklama geldi.

AK PARTİ'DEN EN NET SEÇİM VE ADAYLIK AÇIKLAMASI

Gazeteci Edip Üzen, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile görüştü. Üzen görüşmeye dair sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Üzen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Partili Yavuz: Seçimin, 2028 sonrası olacağını düşünüyorum. Seçim bir hafta dahi erkene alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile bir araya geldik. Yavuz, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavuz, yaptığı açıklamada 2028 sonrasında seçim olacağını düşündüğünü belirterek, ‘Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor’ dedi."

'BÜTÜN ANKETLERDE 2023 SEÇİMLERİNDEN DAHA İYİYİZ'

Üzen'in aktardığına göre AK Partili Yavuz, partisinin oy oranına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu öne süren Yavuz, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AK Parti Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan Erken Seçim Seçim
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak
AKOM ve Meteoroloji İstanbul'u Peş Peşe Uyardı! Tarih Belli Oldu Kuvvetli Vuracak AKOM ve Meteoroloji İstanbul'u Peş Peşe Uyardı! Tarih Belli Oldu Kuvvetli Vuracak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı
Kaşif Kozanoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Gazeteci Günday'ın İfadesi Ortaya Çıktı Kaşif Kozanoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz' 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz'
AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti
Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak